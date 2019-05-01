В МИД Кубы считают, что санкции Вашингтона в отношении Гаваны нарушают нормы ВТО

По мнению ведомства, США препятствуют ведению торговли и наносят вред третьим странам.

Ограничительные экономические меры, которые были приняты Вашингтоном в отношении Кубы, противоречат правилам Всемирной торговой ассоциации (ВТО). Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МИД Кубы.

— [Санкции. — Прим. Лайфа] препятствуют нормальному ведению торговли нашей страны и наносят вред третьим странам, которые желают вести торговлю с Кубой. Это явное нарушение правил, установленных ВТО, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 2 мая разрешит американским гражданам подавать иски на физические и юридические лица, которые контролируют собственность на Кубе, национализированную в прошлом веке.

Тем временем кубинские власти заявили, что страна не "сдастся и не примет" подобный закон, выходящий за рамки конституции.

В МИД Кубы заявили, что данные меры США "являются продолжением действий против всего кубинского народа".