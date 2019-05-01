Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса. Своим мнением она поделилась в Facebook.
Как уточняется, шквал критики со стороны Чичериной вызвали слова музыканта о том, что правительству, возможно, "стоит сперва заняться обустройством жизни россиян".
Назвав Макаревича "ярчайшим представителем общества потребления" и "мажором с раздутым эго", обвинив его в меркантильности, она заявила, что его необходимо отправить в зону конфликта.
— Чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск или Ясиноватую, или в Кировск, чтоб он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, — написала она в своём посте.
Кроме того, она также осудила Вашингтон за невнимание к судьбам коренных жителей Северной Америки и ряд других вопросов, которые, по её мнению, стране необходимо решить перед тем, как "совать свои щупальца в Донбасс".
Как писал Лайф, в 2017 году певица по собственной инициативе получила паспорт гражданина ЛНР.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины. Для получения паспорта необязательно отказываться от гражданства Украины. 29 апреля в Ростовской области начал работу первый центр по выдаче документов.
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