Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Также российская исполнительница порекомендовала Вашингтону "не совать свои щупальца" на восток Украины.

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса. Своим мнением она поделилась в Facebook.

Как уточняется, шквал критики со стороны Чичериной вызвали слова музыканта о том, что правительству, возможно, "стоит сперва заняться обустройством жизни россиян".

Назвав Макаревича "ярчайшим представителем общества потребления" и "мажором с раздутым эго", обвинив его в меркантильности, она заявила, что его необходимо отправить в зону конфликта.

— Чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск или Ясиноватую, или в Кировск, чтоб он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, — написала она в своём посте.

Кроме того, она также осудила Вашингтон за невнимание к судьбам коренных жителей Северной Америки и ряд других вопросов, которые, по её мнению, стране необходимо решить перед тем, как "совать свои щупальца в Донбасс".

Как писал Лайф, в 2017 году певица по собственной инициативе получила паспорт гражданина ЛНР.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины. Для получения паспорта необязательно отказываться от гражданства Украины. 29 апреля в Ростовской области начал работу первый центр по выдаче документов.