Лукашенко уволил заместителя госсекретаря СБ Белоруссии

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Лукашенко уволил заместителя госсекретаря СБ Белоруссии

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Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Отмечается, что такое решение было принято из-за совершения "проступков, которые дискредитируют звание военнослужащего".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности замгоссекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина. Указ об этом размещён на национальном правовом портале.

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Беларусь постановляю: за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего, освободить полковника Втюрина Андрея Александровича от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности республики, — разъясняется в указе.

В понедельник несколько местных СМИ сообщили, что Втюрин был задержан правоохранителями за получение взятки, предположительно, в размере 150 тысяч долларов.

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