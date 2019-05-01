В Пензе чиновник попался на взятке в виде двух столов и тумбочки

Подозреваемый получил эти предметы за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию построенного здания.

Чиновника Администрации города Пензы задержали по подозрению в получении взятки в виде деревянных столов и тумбы, информирует СУ СКР по Пензенской области.

По информации следствия, 1 февраля в здании мэрии глава отдела городского управления градостроительства и архитектуры получил взятку в виде двух деревянных столов и деревянной тумбы за ранее оказанное содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

На данный момент решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Работник мэрии подозревается по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере", ему может грозить до шести лет тюрьмы.