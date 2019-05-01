В Пензе чиновник попался на взятке в виде двух столов и тумбочки

Чиновника Администрации города Пензы задержали по подозрению в получении взятки в виде деревянных столов и тумбы, информирует СУ СКР по Пензенской области.
По информации следствия, 1 февраля в здании мэрии глава отдела городского управления градостроительства и архитектуры получил взятку в виде двух деревянных столов и деревянной тумбы за ранее оказанное содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
На данный момент решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Работник мэрии подозревается по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере", ему может грозить до шести лет тюрьмы.
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