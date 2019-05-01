Посол РФ надеется на улучшение отношений с США после публикации доклада Мюллера

Опровержение теории о якобы имевшем место сговоре может способствовать стабилизации контактов, рассчитывает дипломат.

Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду на нормализацию российско-американских отношений после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

По его словам, у сотрудников российского дипведомства "нет иллюзий", что после оглашения итогов расследования о "российском вмешательстве" в Вашингтоне резко снизилось число тех, кто выступает против улучшений отношений с РФ.

Тем не менее ему "хотелось бы верить", что опровержение теории о якобы имевшем место сговоре поспособствует стабилизации двусторонних отношений.

Кроме того, он отметил большое количество фейковых новостей о России в США и добавил, что Москву "обвиняют практически во всех внешних и внутренних проблемах страны".

— С одной стороны, Россию изображают слабой страной, неспособной быть серьёзным партнёром США, с другой — настолько сильной, что она может изменить результаты американских президентских выборов,— цитирует дипломата РИА "Новости".

Как писал Лайф, ранее Антонов заявил, что Россия готова к диалогу с США, однако не встречает должного ответа со стороны своего зарубежного партнёра.

Напомним, ранее в США был опубликован доклад спецпрокурора Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. Расследование проводилось с мая 2017 года по март 2019-го. Опубликованный документ уже успел стать бестселлером на Amazon.