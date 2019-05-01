Два автобусных маршрута в Москве изменятся 5 мая из-за футбольного матча

В воскресенье, 5 мая, в районе стадиона "ВЭБ-арена" будут изменены маршруты наземного транспорта из-за проведения там футбольного матча, информирует пресс-служба Мосгортранса.

С 14:00 автобусы № 175 будут следовать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. В свою очередь автобусы № 818 поедут от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.

В воскресенье на "ВЭБ-арене" сыграют ЦСКА и "Динамо".

Напомним, сегодня столичный наземный транспорт также поменяет свои маршруты — в связи с митингами и шествиями во время Праздника Весны и Труда.