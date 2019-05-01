В 2019 году в Москве комплексно благоустроят ещё три парка

В этом сезоне в полном объёме вступают в эксплуатацию пять парков, благоустройство которых завершилось в прошлом году.

Власти Москвы намерены в этом году благоустроить районные парки "Дубки" и "Дружба" на севере столицы, а также усадьбу "Люблино" в ЮВАО, сообщил глава Департамента культуры Правительства Москвы Александр Кибовский.

— В этом сезоне у нас впервые в полном объёме вступают пять парков, комплексное благоустройство которых завершилось в прошлом году, в том числе такие гиганты, как Ходынское поле, "Митино", "Левобережный". В этом году работы будут продолжены. У нас идут в работу такие парки, как "Дружба", "Люблино", "Дубки", — отметил он.

Как уточнил глава объединённой дирекции "Мосгорпарк" Вячеслав Дунаев, проекты благоустройства трёх парковых территорий уже разработаны. Так, огорожена территория парка "Дружба" возле Ленинградского шоссе, начаты работы. Там запланированы новые детские и спортивные объекты, лодочная станция, каскадные пруды, велодорожки и сцены.