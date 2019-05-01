В Минздраве Украины посчитали число заболевших корью в стране

За одну только последнюю неделю количество заразившихся составило две тысячи человек.

С начала 2019 года на Украине заболело корью около 44 тысяч человек, 16 из них погибли. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Незалежной.

— С 28 декабря 2018 года по 25 апреля 2019 года заболело корью 43 783 человек — 20 359 взрослых и 23 424 детей. От осложнений умерло 16 человек, — назвали цифры в ведомстве.

По информации Минздрава, за последнюю неделю корью заболело более двух тысяч человек. Самое большое число случаев зафиксировано в Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях, а также в Киеве. В целом с начала вспышки болезни зафиксировано более 100 тысяч заболевших, 37 из них скончались.