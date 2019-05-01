Император Нарухито вступил на престол Японии

Прижизненная смена монархов произошла впервые за историю Страны восходящего солнца.

В Японии кронпринц Нарухито официально вступил в полномочия нового императора. Об этом сообщает BBC News.

30 апреля 2019 года в Японии закончился 31-й год периода Хэйсэй, означающего "установление мира". 85-летний император Акихито ввиду слабого здоровья отрёкся от престола в пользу своего старшего сына — 59-летнего Нарухито. Впервые за всю историю страны произошла прижизненная смена монархов.

Однако монархом Нарухито предстоит стать лишь 1 мая, когда в Императорском дворце состоится торжественная церемония передачи главных атрибутов имперской власти. Нарухито получит три священных объекта — зеркало, меч и драгоценный камень, — которые передаются от одного поколения императоров к другому и считаются символами власти.

После этого Нарухито предстоит обратиться к народу, провести первую аудиенцию и принять премьер-министра страны, спикера парламента и председателя Верховного суда.

Напомним, что новая эра японского летоисчисления, которая наступила в 00:00 1 мая, называется Рэйва, что в переводе означает "прекрасная гармония", или "процветающий мир".

Лайф освещал церемонию отречения императора Акихито от престола. Бывший правитель получил титул дайдзё, что в переводе означает "император в покое".