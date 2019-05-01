Суд продлил срок ареста аспиранту МГУ Мифтахову

Головинский суд Москвы 30 апреля принял решение о продлении ареста аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в изготовлении взрывчатого вещества. Об этом рассказала его адвокат Светлана Сидоркина.

— Суд продлил срок заключения под стражей до 7 июня, — передаёт её слова РИА "Новости".

Напомним, молодой человек обвиняется в нападении на московский офис партии "Единая Россия" в январе 2018 года. Тогда неизвестные выбили окно в помещении и бросили туда фаер. В результате инцидента никто не пострадал.

Как писал Лайф, Мифтахова и ещё пятерых студентов арестовали 1 февраля. По предварительным данным, все они являлись членами анархистской организации и были причастны к изготовлению взрывчатки. 7 февраля молодого человека неожиданно отпустили. Однако почти сразу задержали снова, но уже по обвинению в хулиганстве и поджоге офиса партии.