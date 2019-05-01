Главный тренер "Ливерпуля" рассказал, кого считает лучшим футболистом

Читайте также

Главный тренер "Ливерпуля" рассказал, кого считает лучшим футболистом

20

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Барселоной" в рамках полуфинала Лиги чемпионов признался, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

— Месси — лучший из футболистов, кого я видел. А я ведь тренировал многих сильных игроков. Мой отец всегда говорил, что лучший — это Пеле, но я был слишком юн, чтобы видеть, как он играет, — цитирует Клоппа пресс-служба футбольного клуба "Ливерпуль".

Как известно, встреча подопечных Клоппа с игроками "Барселоны" состоится 1 мая в Барселоне, в 22 часа по московскому времени.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×