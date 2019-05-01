В Университете Северной Каролины в США произошла стрельба

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В Университете Северной Каролины в США произошла стрельба

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Студентам и сотрудникам образовательного учреждения предписали оставаться в безопасных местах.

Три человека пострадали в результате стрельбы в студенческом городке Университета Северной Каролины (США) 30 апреля. Подозреваемый задержан, сообщает WSOC.

Неизвестный начал стрельбу около одного из зданий вуза в городе Шарлотт. По информации телеканала, пули попали в трёх человек.

Университет информировал, что учебный комплекс сейчас закрыт для входа из-за выстрелов. Студентам и сотрудникам предписали оставаться в безопасных местах.

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