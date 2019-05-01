В Университете Северной Каролины в США произошла стрельба

Студентам и сотрудникам образовательного учреждения предписали оставаться в безопасных местах.

Active Shooter: At least Three People Have Been Shot at University of North Carolina in Charlotte.

Run. Hide. Fight. Messages Were Sent Out To Students.

Suspected Shooter is Now in Custody & The University Remains on Lockdown. #ActiveShooter#RunHideFightpic.twitter.com/2HHyeTN5m4 — ~Marietta (@MariettaDaviz) April 30, 2019

Три человека пострадали в результате стрельбы в студенческом городке Университета Северной Каролины (США) 30 апреля. Подозреваемый задержан, сообщает WSOC.

Неизвестный начал стрельбу около одного из зданий вуза в городе Шарлотт. По информации телеканала, пули попали в трёх человек.

Университет информировал, что учебный комплекс сейчас закрыт для входа из-за выстрелов. Студентам и сотрудникам предписали оставаться в безопасных местах.