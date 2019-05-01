Хроническую усталость теперь можно выявить по анализу крови

Как показало исследование, плазма и клетки крови у здорового и больного хронической усталостью человека ведут себя по-разному.

Американские учёные впервые в мире создали медицинский тест, который сможет выявить у человека синдром хронической усталости. Соответствующая методика была опубликована в ведущем американском научном журнале PNAS.

Отмечается, что синдром хронической усталости многие считают выдумкой — в основном из-за того, что доктора, как правило, ищут подтверждение этой болезни не там, где надо.

— Когда доктора отправляют пациентов с подобными жалобами на проверку крови, почек, печени и сердца, они всегда оказываются здоровыми. Проблема заключается в том, что они искали болезнь не там, где нужно, или делали это недостаточно хорошо, — объясняет директор Центра геномных технологий Стэнфордского университета Рон Дэвис.

Кроме того, эксперты отмечают значительный рост числа больных синдромом хронической усталости. Медики не могли идентифицировать генез и были склонны к тому, что заболевание носит психологический характер.

Однако микробиологи из Стэнфордского университета доказали, что возникновение синдрома хронической усталости напрямую связано с воспалительными процессами, которые, в свою очередь, нарушают работу ферментов. Последние играют важную роль, поскольку участвуют в перекачке ионов через мембраны клеток.

Также учёными было проведено исследование на здоровых и больных людях. В итоге эксперты пришли к выводу, что хроническую усталость можно диагностировать после взятия анализа крови, поскольку клетки и плазма больного и здорового человека ведут себя по-разному.

Учёные выразили надежду, что в будущем данный тест будет широко использоваться в исследовательских лабораториях и клиниках и помогать врачам установить точный диагноз.