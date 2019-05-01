В Бразилии заявили, что Гуайдо пользуется слабой поддержкой среди военных

Проходящая акция оппозиционера выглядит как самопиар, целью которого являются поиски сторонников внутри страны, отметили в Бразилии.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пользуется слабой поддержкой среди военных. Такое заявление сделал глава кабинета госбезопасности Бразилии генерал Аугусту Элену после совещания с президентом страны Жаиром Болсонару.

— Нам представляется, что Гуайдо пользуется слабой поддержкой среди военных, — сказал генерал.

По его мнению, проходящая акция оппозиционера выглядит как самопиар, целью которого являются поиски сторонников внутри страны. Вместе с тем, по словам Элену, с точки зрения стратегии действия Гуайдо представляются безусловно оправданными.

Незадолго до этого пресс-секретарь бразильского лидера Отавиу Регу Баррус призвал страны, которые ассоциируют себя с идеалами свободы, выступить в поддержку Гуайдо.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 30 апреля объявил, что его кампания под названием "Операция "Свобода" по свержению президента Николаса Мадуро вступила в финальную стадию. По его словам, она должна завершиться 1 мая, когда на улицы выйдут все жители латиноамериканской страны.

К слову, согласно последним данным, в результате беспорядков в Каракасе пострадал уже 71 человек, в том числе 43 были ранены резиновыми пулями, двое — огнестрельным оружием. Кроме того, из-за протестов закрыты радиостанции и заблокирован Интернет.