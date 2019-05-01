США потребовали, чтобы Мадуро покинул Венесуэлу

В противном случае, отметили в Вашингтоне, "цена для него и его сторонников будет расти".

США настаивают на том, чтобы легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул территорию страны. Об этом заявил в ходе интервью Си-эн-эн госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

— Заводите самолёт, — ответил Помпео на вопрос, какое послание он бы направил Мадуро прямо сейчас.

На уточняющий вопрос, что произойдёт, если Мадуро так не поступит, Помпео сказал: "Тогда цена для него и его сторонников будет расти".

Вмести с этим Помпео не стал отвечать на прямой вопрос, будет ли разрешено Мадуро безопасно покинуть Венесуэлу.

Ранее Помпео заявил, что Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля на фоне ситуации в Боливарианской Республике.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо анонсировал начало завершающей фазы операции "Свобода". Позднее в Каракасе демонстранты устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Нацгвардии.

В результате пострадало уже более 70 человек. Лайф публиковал видео, на котором машина Нацгвардии Венесуэлы врезалась в толпу людей.