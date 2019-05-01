В Гондурасе отменили реформу здравоохранения и образования после протестов

#Honduras: Today, a new day of protests against the privatization of health and education. Protesters confront police in #Tegucigalpa. #FueraJOH #HondurasEnCrisis pic.twitter.com/deuwPxhWq3— ubique (@PersonalEscrito) April 30, 2019
Парламент Гондураса отменил реформу образования и здравоохранения, вызвавшую массовые протесты в столице страны, информирует Национальный конгресс.
Однопалатный парламент отозвал протоколы о ратификации закона, объяснив это протестами и необходимостью продолжения получения образования и медобслуживания гражданами страны.
Конгресс созывает профсоюзы, общество, родителей и спецкомиссии для обсуждения нового законопроекта.
Между тем, по информации Heraldo, протесты в столице Гондураса Тегусигальпе всё равно продолжаются. Преподаватели и медики испугались массовых увольнений из-за реформ, хотя власти опровергали такие слухи.
Лайф публиковал видео, на котором протестующие учителя и врачи подожгли здание мэрии.
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