В Гондурасе отменили реформу здравоохранения и образования после протестов

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В Гондурасе отменили реформу здравоохранения и образования после протестов

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Однопалатный парламент отозвал протоколы о ратификации закона и созывает профсоюзы, общество, родителей и спецкомиссии для обсуждения нового законопроекта.

Парламент Гондураса отменил реформу образования и здравоохранения, вызвавшую массовые протесты в столице страны, информирует Национальный конгресс.

Однопалатный парламент отозвал протоколы о ратификации закона, объяснив это протестами и необходимостью продолжения получения образования и медобслуживания гражданами страны.

Конгресс созывает профсоюзы, общество, родителей и спецкомиссии для обсуждения нового законопроекта.

Между тем, по информации Heraldo, протесты в столице Гондураса Тегусигальпе всё равно продолжаются. Преподаватели и медики испугались массовых увольнений из-за реформ, хотя власти опровергали такие слухи.

Лайф публиковал видео, на котором протестующие учителя и врачи подожгли здание мэрии.

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