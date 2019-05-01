В России начали сборку кроссовера Kia Soul нового поколения

Стоимость автомобиля составит от 1 029 900 (за базовую версию) до 1 629 900 рублей.

Калининградский завод "Автотор" запустил серийное производство третьего поколения кроссоверов Kia Soul. Об этом сообщает журнал "За рулём".

По предварительным данным, модель поступит в продажу 3 июня 2019 года. Стоимость автомобиля составит от 1 029 900 (за базовую версию) до 1 629 900 рублей.

Отмечается, что в любую из 11 доступных комплектаций по умолчанию входят шесть подушек безопасности, дисковые тормоза всех колёс, ассистент экстренного торможения, датчики давления в шинах, система курсовой устойчивости, ABS, помощник при старте на подъёме и система активного управления VSM.

Как писал Лайф, южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors представила новые концептуальные кроссоверы на автосалоне в Сеуле.

Ранее сообщалось, что модель Rio бренда KIA была признана самой распространённой иномаркой в России.