Полёт грузового "Прогресса МС-11" к МКС будет выполнен по "медленной" схеме

Однако в "Роскосмосе" ещё могут изменить своё решение и отправить грузовой корабль по трёхчасовой сверхбыстрой схеме.

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-12" с вещами для космонавтов будет добираться до Международной космической станции (МКС) двое суток, а не три часа, как предыдущий "Прогресс". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в пресс-службе "Роскосмоса".

Грузовой "Прогресс МС-12" на базе ракеты-носителя "Союз", запуск которой назначен на 31 июля 2019 года, полетит по стандартной двухдневной системе.

— Полет "Прогресса МС-12" к МКС планируется по двухсуточной схеме, — отметили в пресс-службе "Роскосмоса".

Примечательно, что предыдущий корабль "Прогресс МС-11", запущенный 4 апреля текущего года, стартовал по сверхбыстрой схеме и долетел до станции примерно за три часа.

Как отмечает издание, в "Роскосмосе" ещё могут изменить это решение и отправить "Прогресс МС-12" по трёхчасовой схеме, что позволило бы ещё раз отработать систему до её внедрения на кораблях "Союз".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемые полёты на МКС по сверхбыстрой трёхчасовой схеме стартуют через полтора года. Тогда же, по его словам, "Роскосмос" начнёт "доставлять на МКС космонавтов и космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя".