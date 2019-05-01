Два человека погибли при стрельбе в Университете Северной Каролины

Четверо пострадавших, двое из которых были ранены серьёзно, доставлены в медицинские учреждения.

Walking onto UNCC campus now. Many police and rescue vehicles surrounding. @WBTV_News pic.twitter.com/jChOahVCyi — Amanda Foster WBTV (@AFosterWBTV) April 30, 2019

Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в кампусе Университета Северной Каролины (США), сообщает WBTV.

Пострадавшие, двое из которых были ранены серьёзно, доставлены в медицинские учреждения, других подробностей об их состоянии пока нет.

По данным правоохранителей, злоумышленник задержан, его личность не раскрывается.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу возле одного из зданий университета. Руководство предписало студентам и работникам учебного заведения не покидать безопасные места.