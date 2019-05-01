В Канкуне неизвестный застрелил постояльца отеля

Происшествие случилось у входа в отель класса люкс в фешенебельной части курорта.

В Канкуне турист был застрелен у входа в свой отель. Об этом сообщает информационный портал ABC Noticias.

Отмечается, что инцидент на известном мексиканском курорте Канкун произошёл возле пятизвёздочного отеля Nizuc Resort and Spa.

По предварительным данным, нападение было совершено около двух часов ночи. Прибывшие на место медицинские работники нашли пострадавшего за водительским сиденьем в чёрном автомобиле Jeep Wrangler. Врачи диагностировали у него травмы головы, полученные от огнестрельного оружия.

Полицейские уже установили личность пострадавшего. Им оказался 31-летний Рохелио, который прибыл вместе с друзьями в Канкун из мексиканского штата Монтеррей.

Добавляется, что прокуратурой штата Кинтана-Роо было начато расследование.