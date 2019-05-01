Криштиану Роналду стал обладателем самого дорогого автомобиля в мире

Нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире — Bugatti La Voiture Noire, сообщает газета La Stampa.
After a grandiose premiere at the Geneva Motor Show, Bugatti Président Stephan Winkelmann presented ‘La Voiture Noire’ to an exclusive clientele in Dubai. #Bugatti #BugattiDubai #BugattiUAE #AlHabtoorMotors #UAE #Dubai #LaVoitureNoire #Bugatti110Ans #StephanWinkelman pic.twitter.com/Rvm6KkoYLe— Bugatti (@Bugatti) April 1, 2019
По предварительным данным, приобретённая модель обошлась ему в 11 миллионов евро. Мощность её мотора составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость достигает 420 километров в час.
Отмечается, что сесть за руль португалец сможет не раньше 2021 года, так как до этого времени будет проводиться отладка автомобиля.
Ранее Роналду отреагировал на слухи об уходе из "Ювентуса" и сообщил, что на данный момент не намерен покидать команду.
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