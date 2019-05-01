Криштиану Роналду стал обладателем самого дорогого автомобиля в мире

Сесть за руль португалец сможет не раньше 2021 года, так как до этого времени будет проводиться отладка автомобиля.

Нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире — Bugatti La Voiture Noire, сообщает газета La Stampa.

По предварительным данным, приобретённая модель обошлась ему в 11 миллионов евро. Мощность её мотора составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость достигает 420 километров в час.

Отмечается, что сесть за руль португалец сможет не раньше 2021 года, так как до этого времени будет проводиться отладка автомобиля.

Ранее Роналду отреагировал на слухи об уходе из "Ювентуса" и сообщил, что на данный момент не намерен покидать команду.