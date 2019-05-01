В МИД Абхазии сказали, при каких условиях будет восстановлено доверие к Грузии

В ведомстве считают, что подписание договора о неприменении силы поможет восстановить обоюдное доверие между Тбилиси и Сухумом.

Восстановление доверительных отношений между Грузией и Абхазией будет возможно лишь после подписания соглашения о неприменении силы. Об этом сообщил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове на своей официальной странице в "Фейсбуке".

— Важным и серьёзным шагом для улучшения ситуации являются не громкие заявления, а конкретные шаги Грузии в сторону подписания Соглашения о неприменении силы.Только после этого можно говорить о возможности восстановления доверия между двумя народами, — заявил Даур Кове.

Таким образом глава МИД Абхазии ответил на недавнее заявление нового президента Президентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье, которая, находясь в Тбилиси с визитом, заметила, что "оккупированная" Абхазия — это "неотъемлемая часть Грузии".

Напомним, Грузия фактически не контролирует Абхазию и Южную Осетию после событий августовской войны 2008 года. Россия тогда признала независимость двух республик. В Тбилиси данные территории считаются оккупированными.

Попытки принять документ о неприменении силы в Закавказье принимались не раз. Подписание данного соглашения является одним из главных вопросов Женевских дискуссий, которые периодически проводятся с 2008 года.