Фильм "Мстители: Финал" установил рекорд в первый день проката в РФ

Финальная часть киносаги о приключениях Мстителей установила рекорд в РФ по сборам в первый день проката. Об этом рассказали в пресс-службе компании Disney.

Как уточняется, в день премьеры фильм посмотрели более 1,5 миллиона россиян. Кассовые сборы составили 440 миллионов рублей.

— Это самые высокие сборы за один день в истории российского кинопроката, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что заключительная часть супергеройской серии фильмов от Marvel "Мстители: Финал" в первые дни проката собрала по всему миру 1,2 миллиарда долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.

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Напомним, мировая премьера фильма "Мстители: Финал" состоялась 24 апреля. Двумя днями позже, 26 апреля, он появился в кинотеатрах США. Российская премьера картины состоялась 29 апреля.