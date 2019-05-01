Транспортные компании РФ пообещали бесплатные поездки участникам и инвалидам ВОВ

Несколько отечественных перевозчиков запустили акцию, в рамках которой будут бесплатно предоставлять свои услуги участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
Как уточняется, подарок приурочен к 74-й годовщине Победы.
В частности, акцию поддержали РЖД и ФПК, которые обещают бесплатные поездки для участников, инвалидов ВОВ и их сопровождающих на протяжении всего месяца.
Некоторые авиакомпании также поддержали инициативу.
В их числе "Аэрофлот", авиакомпания "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии", "Ред вингс", "Азимут" и UTair.
Даты проведения акций у каждого из перечисленных авиаперевозчиков следует уточнять отдельно.
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