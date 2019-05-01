МЧС России призвало соблюдать меры безопасности на отдыхе в майские праздники

При обнаружении природного пожара надо попытаться потушить его самим, а также вызвать спасателей.

Большинство пожаров в России происходит в выходные и праздники и, как правило, по вине человека, в связи с этим МЧС РФ призвало россиян к безопасному отдыху в майские праздники.

— Практика показывает, что в выходные и праздничные дни число пожаров растёт. Связано это со злоупотреблением алкоголем и утратой бдительности во время отдыха. В весенний период осложнение пожарной обстановки провоцируют, как правило, садово-огородные работы, благоустройство придомовых территорий, пикники, прогулки на природе, — сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Из-за палов травы часто сгорают целые деревни и сёла. Только за первые три недели апреля было зафиксировано 130 случаев перехода огня с травы на жилые дома. По данным спасателей, в 95% случаев человек является причиной природного пожара.

— Главные причины природных пожаров — сжигание старой травы, непотушенная сигарета, искры из глушителя авто, масляные тряпки или ветошь, стеклянная бутылка, — пояснили в МЧС. Причём сжигание травы не приносит никакой пользы для почвы.

В МЧС рекомендуют выезжающим на дачу и природу всерьёз озаботиться изучением правил пожарной безопасности: не разводить огонь под кронами деревьев, на сухой траве или около построек, убрать мусор и сухостой с приусадебного участка, иметь рядом с домом ёмкость с водой, держать электропроводку исправной. При обнаружении природного пожара попытаться потушить его самим и вызвать спасателей. В случае угрозы жизни нужно покинуть опасную зону.

— Согласно правилам, разводить костёр можно лишь на расстоянии не ближе 50 м до любых зданий и строений, а после жарки шашлыков кострище необходимо залить водой и убедиться в отсутствии тления, — подчеркнули в МЧС. Шашлыки нельзя жарить в районах, где введён особый противопожарный режим, предусматривающий дополнительные меры безопасности.

В МЧС напомнили, что за нарушение требований предусмотрена ответственность.