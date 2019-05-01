Выступление бизнес-тренера Тони Роббинса перенесли из России в Казахстан

Есть вероятность, что знаменитый на весь мир коуч больше никогда не приедет в РФ.

Повторный визит коуча Тони Роббинса в Россию был отменён. Об этом сообщил директор школы бизнеса "Синергия" Григорий Аветов в своей колонке в Forbes.

Выступление бизнес-тренера должно было состояться 4 октября на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Также планировалось, что мероприятие посетят и другие специалисты. Количество участников форума могло достигнуть 50 тысяч человек.

Несмотря на рекламную кампанию и продажу 10 тысяч билетов, от повторного визита Роббинса школа бизнеса "Синергия", организатор события, решила отказаться. В итоге его выступление перенесли на 2 октября в Нур-Султан.

— Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал ещё раз в Россию. "Синергия" не может игнорировать общественное мнение, потому что относится ко всем уважительно, — написал Аветов.

Также директор "Синергии" отметил, что другими причинами отказа от визита Роббинса стали культурные различия между США и Россией и специфичность контента.

При этом Аветов добавил, что у него есть все основания полагать, что Тони Роббинс больше не приедет в Россию, так что желающим попасть на его выступления придётся выезжать за границу.

Ранее Лайф писал, как россияне отреагировали на прошлогоднее выступление Тони Роббинса в столичном СК "Олимпийский".