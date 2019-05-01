Отец Нурмагомедова рассказал, что заменяет Хабибу допинг

Мужчина также сообщил, когда его сын намеревается завершить свою спортивную карьеру.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил на YouTube-канале Octagon TV, что сразу может определить, какой спортсмен принимает допинг.

— Есть ли такие сейчас в UFC? Очень мало. Кто был под подозрением, уже попались. Россияне, которые попались, были предупреждены мной. Они насмехались и говорили, что абсолютно "чистые". Время показало, что я был прав, — сказал Нурмагомедов-старший.

Он также ответил на вопрос, наблюдает ли за рационом питания сына.

— У Хабиба другой допинг: аварский хинкал, курдюк, мёд, мясо, орехи, чёрная икра. В этом плане мы для здорового питания не жалеем ничего. Алкоголь? Никогда не сталкивались... В семье этого никогда не было, — отметил он.

Абдулманап также рассказал, когда его сын собирается завершить спортивную карьеру.

— Три боя ещё проведёт. Если бы оставался Жорж Сен-Пьер, то было бы четыре. А так три. Раз он решил таким образом, значит, мы согласны с ним, — отметил он.

Хабиб Нурмагомедов провёл 27 боёв в смешанных единоборствах и победил в каждом из них.