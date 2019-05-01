США проверяют информацию о происхождении одного из нападавших в Шри-Ланке

Администрация США проверяет информацию о том, что один из участников инцидента в Шри-Ланке проходил подготовку в рядах боевиков ИГИЛ*, сообщил координатор Госдепа по борьбе с терроризмом Нейтан Сейлс.

— Мы ознакомились с сообщениями СМИ о том, что один из нападавших в Шри-Ланке мог быть связан с сирийским ИГИЛ. Мы изучаем эти данные, — передаёт слова Сейлса ТАСС.

По его словам, инцидент в Шри-Ланке стал одной из самых масштабных атак со времён 11 сентября.

Как писал Лайф, ранее посол США в Коломбо Алайна Теплиц предупредила, что боевики могут "активно планировать" новые атаки в Шри-Ланке.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По данным Минздрава страны, погибло 359 человек, однако позже оказалось, что цифры были по ошибке завышены медиками, в настоящий момент насчитывается около 250 погибших.

На фоне трагедии Посольство РФ призвало россиян, находящихся в Шри-Ланке, воздержаться от посещения торговых центров и госпиталей.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.