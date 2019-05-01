Выручка и прибыль Apple снизились по итогам квартала

Чистая прибыль компании за указанный период составила около 11,5 миллиарда долларов.

Компания Apple по итогам второго квартала 2019 финансового года зафиксировала сокращение прибыли и выручки. Об этом говорит её корпоративная отчётность.

В течение трёх месяцев, завершившихся 30 марта 2019 года, общая выручка Apple составила чуть более 58 миллиардов долларов, что на 5% меньше аналогичного показателя год назад. Чистая прибыль компании за указанный период составила около 11,5 миллиарда долларов, что на 16% меньше, чем за тот же квартал прошлого финансового года.

Как следует из отчётности, выручка от продаж iPhone за три указанных месяца составила около 31 миллиарда долларов. Это на 17% меньше, чем год назад. Между тем, по данным The Wall Street Journal, эти показатели оказались выше ожиданий экспертов.

Apple также представила прогнозы насчёт финансовых показателей по итогам наступившего третьего квартала. В компании ждут, что за указанный период выручка составит от 52,5 до 54,5 миллиарда долларов.

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