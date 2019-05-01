СМИ: Расстрелявший прихожан синагоги в Калифорнии не признал свою вину

Кроме стрельбы в синагоге на почве ненависти ему предъявлены обвинения в поджоге и трёх покушениях на убийство.

Подозреваемый в стрельбе в синагоге города Поуэй (Калифорния, США) не признал свою вину. Об этом сообщает информационное издание USA TODAY.

Как отмечает издание, 19-летний Джон Ирнест, задержанный сотрудниками полиции по подозрению в открытии огня по прихожанам синагоги, явился на судебное заседание, где не признал себя виновным.

Его обвиняют в преступлении, совершённом на почве ненависти, трёх покушениях на убийство и поджоге.

В случае признания его вины Ирнесту грозит пожизненное тюремное заключение без права на условно-досрочное освобождение, сообщает издание со ссылкой на местную прокуратуру.

Ранее Лайф писал, что в синагоге города Поуэй, штат Калифорния, произошла стрельба. Известно, что один человек погиб, а ещё несколько, включая детей, были ранены. По предварительным данным, Джон Ирнест действовал в одиночку.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент и отметил, что это "похоже на преступление на почве ненависти".