СМИ: Расстрелявший прихожан синагоги в Калифорнии не признал свою вину

Подозреваемый в стрельбе в синагоге города Поуэй (Калифорния, США) не признал свою вину. Об этом сообщает информационное издание USA TODAY.
Как отмечает издание, 19-летний Джон Ирнест, задержанный сотрудниками полиции по подозрению в открытии огня по прихожанам синагоги, явился на судебное заседание, где не признал себя виновным.
Его обвиняют в преступлении, совершённом на почве ненависти, трёх покушениях на убийство и поджоге.
В случае признания его вины Ирнесту грозит пожизненное тюремное заключение без права на условно-досрочное освобождение, сообщает издание со ссылкой на местную прокуратуру.
Ранее Лайф писал, что в синагоге города Поуэй, штат Калифорния, произошла стрельба. Известно, что один человек погиб, а ещё несколько, включая детей, были ранены. По предварительным данным, Джон Ирнест действовал в одиночку.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент и отметил, что это "похоже на преступление на почве ненависти".
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