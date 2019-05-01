В Нигерии спасли двух похищенных сотрудников концерна Shell

Спасены двое сотрудников англо-голландского нефтегазового концерна Shell, похищенные на юге Нигерии. Об этом информирует Reuters со ссылкой на полицию.
Уточняется, что правоохранители провели специальную операцию, в результате которой сотрудников удалось освободить. Каких-то подробностей не приводится.
Атака произошла в штате Риверс 25 апреля, когда сотрудники возвращались из штата Байельса, где были в командировке. Сопровождавшие их представители сил безопасности погибли. Кто именно стоял за похищением, не сообщается.
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