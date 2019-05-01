В Нигерии спасли двух похищенных сотрудников концерна Shell

Читайте также

В Нигерии спасли двух похищенных сотрудников концерна Shell

2

Фото: © Flickr / S Martin

Кто именно стоял за похищением работников нефтегазовой компании, не раскрывается.

Спасены двое сотрудников англо-голландского нефтегазового концерна Shell, похищенные на юге Нигерии. Об этом информирует Reuters со ссылкой на полицию.

Уточняется, что правоохранители провели специальную операцию, в результате которой сотрудников удалось освободить. Каких-то подробностей не приводится.

Атака произошла в штате Риверс 25 апреля, когда сотрудники возвращались из штата Байельса, где были в командировке. Сопровождавшие их представители сил безопасности погибли. Кто именно стоял за похищением, не сообщается.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×