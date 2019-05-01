Сбежавший из-под ареста сторонник Гуайдо переехал в испанское посольство

Бывший градоначальник Каракаса, основатель социал-демократической партии "Народная воля" Леопольдо Лопес вместе с супругой переехал из чилийского посольства в испанское. Об этом рассказал министр иностранных дел Чили Роберто Ампуэро.

— Хочу актуализировать информацию: Лилиан Тинтори и Леопольдо Лопес, имеющие испанские корни, переехали в Посольство Испании, — написал он в "Твиттере".

Как уточняется, ранее Лопес скрывался в Посольстве Чили.

Известно, что в прошлом оппозиционер был приговорён к 14 годам тюремного заключения после того, как он был обвинён в организации массовых протестов в 2014 году. С лета 2017 он находится под домашним арестом, однако 30 апреля сбежал к самопровозглашённому главе государства Хуану Гуайдо.

Как писал Лайф, 30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо анонсировал начало завершающей фазы операции "Свобода". Позднее в Каракасе демонстранты устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Нацгвардии.

В результате пострадало более 70 человек. Лайф публиковал видео, на котором машина Нацгвардии Венесуэлы врезалась в толпу людей.