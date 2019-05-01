В МИД Канады назвали бесчеловечным смертный приговор соотечественнику в Китае

Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что обеспокоена "жестоким и бесчеловечным" смертным приговором, который был вынесен в Китае в отношении канадца Фань Вэя за производство и контрабанду наркотиков, сообщает CTV.

— Мы очень обеспокоены приговором. Канада твёрдо настроена против смертного приговора где-либо. Мы считаем, что это жестокое и бесчеловечное наказание, — сказала Фриланд.

Ранее стало известно, что суд в городе Далянь в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за контрабанду наркотиков. Премьер страны Джастин Трюдо назвал это решение произволом.