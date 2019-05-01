Эксперты рассказали, стоит ли покупать валюту к летним отпускам

По мнению большинства специалистов, из-за сезона отпусков к лету спрос на иностранную валюту растёт.

Аналитики считают, что в сезон отпусков есть смысл задуматься о приобретении иностранной валюты, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных экспертов.

Антон Покатович из компании "БКС премьер" признался, что у него и коллег есть опасения, что снижение рубля, ослабевшего к концу апреля, продолжится.

Его мнение поддержал эксперт Константин Кочергин из банка "Восточный". По его словам, из-за сезона отпусков к лету спрос на иностранную валюту растёт, в то время как рубль слабеет.

— В связи с этим покупки евро в диапазоне в 71,50–72,50 рубля и долларов в диапазоне 63,6–65 рублей являются экономически целесообразными, — отметил он.

Анастасия Соснова из ИК "Фридом финанс" добавила, что при отсутствии новых санкций в отношении России сильного ослабления рубля к концу майских праздников не предвидится.

Важность развития ситуации в контексте санкционной политики подчеркнул и Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Михаил Поддубский из Промсвязьбанка выразил мнение, что ситуация с рублём объясняется и тем, что в настоящее время все иностранные валюты слабее доллара.

Аналитик Валерий Вайсберг из ИК "Регион" отметил, что нет оснований ожидать существенного ослабления отечественной валюты в течение ближайшего месяца.