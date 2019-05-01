В "Газпромбанке" оценили шансы на выживание главных героев "Игры престолов"

По мнению экспертов, наименьшая вероятность погибнуть в восьмом сезоне сериала у Безликого, а наибольшая — у Серсеи Ланнистер.

Аналитиками центра консультирования "Газпромбанка" был составлен рейтинг наиболее вероятных смертей главных героев сериала "Игра престолов". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчёт банка.

Отмечается, что в списке были учтены условия выживания персонажей в течение каждого из сезонов сериала, количество смертей, сражения и другие нюансы.

Эксперты оценили шансы на выживание героев сериала по международной шкале, где рейтинг AAA означает, что летальный исход персонажа маловероятен, а D — гарантированная смерть. Аналитики оценили тягу к риску героев, их личность, навыки боевых искусств, интеллект, поддержку сил и семьи, а также репутацию.

Первый сезон, который отметился 59 смертями, включая четырех главных персонажей, получил рейтинг АА, поскольку вероятность летального исхода главных героев была довольно низкой. Далее от сезона к сезону рейтинг постепенно снижается. Седьмой сезон получил рейтинг ВВ за 1096 смертей, включая гибель трёх главных персонажей и ещё 10 второстепенных.

Однако заключительный восьмой сезон получил рейтинг ВВ-, что означает средние шансы летального исхода, которые подвержены изменениям обстоятельств.

Что касается самих персонажей, то наименьшая вероятность погибнуть в восьмом сезоне у Тириона Ланнистера — ВВВ, а также у Джона Сноу и Арьи Старк — ВВВ-. У Дейенерис Таргариен шансы на летальный исход средние, поэтому она получила рейтинг ВВ+.

Лидер антирейтинга — Серсея Ланнистер. Ей эксперты пророчат фатальный исход и поэтому присваивают рейтинг В+. Её брат Джейме Ланнистер ушёл недалеко с рейтингом ВВ-, поскольку его шансы на выживание малы из-за близости к месту финальной битвы и низких боевых навыков ввиду потери руки.

Кто точно не умрёт в сериале, считают аналитики, это Безликий. Представитель тайного общества убийц, поклоняющихся Многоликому, получил рейтинг ААА+.

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