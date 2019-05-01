Суд в Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

В суде напомнили об официальной позиции Праги, считающей полуостров украинской территорией.

Конституционный суд Чехии признал законным право хозяина отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинской территорией. Об этом информирует Aktuálně.cz.

Таким образом КС отменил решение Верховного суда страны, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni, расположенного в Остраве, Томаша Крчмаржа, который в марте 2014-го отказал в заселении 49 спортсменам из РФ, а позднее вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице гражданам России. После того как он подвергся критике, Крчмарж разрешил жить в отеле лишь тем россиянам, которые письменно заявят о несогласии с присоединением Крыма.

Чешская торговая инспекция тогда оштрафовала отель на 50 тыс. крон (около 141 тыс. рублей) за дискриминацию на основе принадлежности к тому или иному государству. Верховный суд Чехии позже снизил сумму штрафа до пяти тысяч крон (около 14,1 тыс. рублей).

КС Чехии не увидел в действиях отельера дискриминации, так как постояльцы были заранее предупреждены об условиях и могли выбрать другую гостиницу. Суд напомнил об официальной позиции Праги, считающей Крым украинской территорией.

В марте 2014 года Крым воссоединился с Россией. Это произошло после референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.