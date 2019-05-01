СМИ сообщили о планах Зеленского уволить пятерых министров Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский собирается провести перестановки в правительстве, сообщает Znaj.ua со ссылкой на источники в Верховной раде страны.

По информации портала, команда Зеленского готовится к "перезагрузке" кабинета министров и рассматривает увольнение нескольких глав ведомств, назначенных прежним лидером страны Петром Порошенко.

— В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчёт того, чтобы сменить пятерых министров: Фриз (Ирину, министра по делам ветеранов), Омеляна (Владимира, министра инфраструктуры. — Прим. Лайфа), Зубко (Геннадия, министра регионального развития, строительства и ЖКХ), Кубива (Степана, министра экономического развития и торговли), Насалика (Игоря, министра энергетики и угольной промышленности), — приводит портал слова собеседника.

Напомним, ранее украинская ЦИК подвела итоги второго тура выборов президента. Согласно окончательным данным, Зеленский набрал 73,22%, тогда как Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей.