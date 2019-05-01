Мадуро сменил главу национальной разведки Венесуэлы

Новым гендиректором разведывательной службы стал Густаво Лопес, который ранее уже занимал эту должность — с 2014 по 2018 год.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о назначении Густаво Гонсалеса Лопеса на пост генерального директора Боливарианской национальной разведывательной службы (SEBIN). Об этом сообщил лидер страны, выступая в эфире национального телевидения Venezolana de TV.

— Я хочу поприветствовать нового директора SEBIN генерал-шефа Густаво Гонсалеса Лопеса — всегда в бою, всегда активного, — заявил Мадуро.

Отмечается, что это было первое появление лидера страны после того, как оппозиционные силы, возглавляемые Хуаном Гуайдо, попытались организовать военный переворот.

Густаво Гонсалес Лопес занимал должность советника по вопросам безопасности и разведки при президенте республики с января прошлого года. С 2014 по 2018 год он был директором SEBIN, а с 2015 по 2016 год — министром внутренних дел и юстиции Венесуэлы.

Напомним, что 30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо начал завершающую фазу операции "Свобода", целью которой является свержение правительства. Позднее в Каракасе демонстранты устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Нацгвардии.

В результате происшествия пострадало около 70 человек. Лайф публиковал видео, на котором автомобиль Нацгвардии страны въехал в толпу людей.