Мадуро назначил прокуроров для расследования попытки переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что распорядился открыть расследование попытки государственного переворота, которую совершила оппозиция 30 апреля.

— Это не может оставаться безнаказанным. Я переговорил с генпрокурором, и он назначил трёх прокуроров, которые допрашивают всех замешанных в этом событии, им поручено вести расследование и вынести обвинения, — сказал Мадуро в эфире гостелевидения.

Он отметил, что все люди, вышедшие на улицы с оружием, чтобы совершить переворот в стране, будут найдены, их будут судить.

Отметим, что не менее 83 человек были задержаны в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства, сообщил глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро в своём твиттере.