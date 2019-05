Эксперты раскрыли размер ядерного арсенала США

Около 2,4 тыс. устаревших боеголовок были сняты с боевого дежурства и приготовлены для утилизации.

У США есть примерно 3,8 тыс. ядерных боеголовок, из которых 1750 развёрнуты и установлены на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. При этом 2050 боеголовок есть в резерве на случай необходимости. Об этом говорится в исследовании The Bulletin of the Atomic Scientists.

Согласно оценкам исследователей, 1,3 тыс. боеголовок размещаются на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 ядерных авиабомб предназначены для доставки бомбардировщиками с военных баз США, а ещё 150 хранятся на европейских базах.

Согласно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанному РФ и США в 2010 году, каждая из сторон сокращает ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных ракет, ракет на подлодках и тяжёлых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал отказаться от ядерных вооружений, указав, что так должны поступить и США, и РФ, и Китай.

В МИД России заявление Трампа приветствовали, выразив готовность проанализировать соответствующее предложение, если оно поступит.