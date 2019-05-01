США запретили своим авиакомпаниям полёты над Венесуэлой

Федеральное управление гражданской авиации США заявило о прекращении полётов американских авиакомпаний над Венесуэлой. Об этом сообщается на официальном сайте органа.

Также отмечается, что всем американским авиалайнерам надлежит в течение 48 часов покинуть территорию Венесуэлы. Подчёркивается, что данные меры были приняты в связи с обострением внутренней общественно-политической ситуации в стране.

— Все полёты на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте ниже 26 тысяч футов (почти 8 тысяч метров. — Прим. Лайфа) запрещены до особых указаний, — уточняется в заявлении.

Напомним, что накануне лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей фазы военной операции "Свобода", целью которой является свержение действующего президента страны Николаса Мадуро. Позднее в Каракасе демонстранты устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Нацгвардии.

Кроме того, власти Венесуэлы сообщали о попытке государственного переворота в стране небольшой группой военнослужащих, связанных с оппозицией.