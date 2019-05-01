Раскрыта информация о подозреваемом в стрельбе в Северной Каролине

Департамент полиции города Шарлотт (Северная Каролина, США) сообщил, что установлена личность подозреваемого в стрельбе в кампусе университета.

— Подозреваемый в инциденте в университете... идентифицирован как Тристан Эндрю Террелл, родившийся 6 июня 1996 года. Он сейчас под стражей в связи с выдвинутыми против него обвинениями, — говорится в твиттере полиции.

По данным правоохранителей, до этого в поле зрения полиции злоумышленник не попадал.

Ранее стало известно, что два человека погибли и четверо получили ранения, в том числе тяжёлые, в результате стрельбы в кампусе университета в Северной Каролине.