В России появились новые дорожные знаки

Кроме того, изменяется их минимально допустимый размер — с 60 до 40 см по одной стороне.

В России с сегодняшнего дня появились новые дорожные знаки. Соответствующий документ размещён в нормативно-правовой базе "Российской газеты".

Так, к примеру, на дорогах можно будет увидеть такие знаки, как "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", или же совмещённые знаки: "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов".

Кроме того, изменяется их минимально допустимый размер — с 60 до 40 см по одной стороне. При этом уменьшенные знаки появятся только в городах. Сделано это с целью избежать нагромождения и ограничения видимости зданий. Новый размер, предполагается, поможет улучшить внешний облик городов.

Однако на автотрассах размер знаков не изменится.