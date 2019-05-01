"Последние герои". Валентина Лихачёва — позывной Чайка

Когда на Новороссийск упала первая бомба, Валентина Семёновна потеряла свой дом и маму в одну секунду. Тогда, в 1941-м, закончилось детство и началась самостоятельная и одинокая жизнь в Красном Кресте.

Если бы 16-летняя Валя в разгар Великой Отечественной войны не показала паспорт матери вместо своих документов, возможно, она бы так и не попала на фронт. И не получила бы орден и медали "За отвагу" и "Боевые заслуги". Не встретила бы мужа, с которым прожила всю жизнь. Но всё сложилось так, как сложилось.

Когда на Новороссийск упала первая бомба, Валентина Семёновна потеряла свой дом и маму в одну секунду. Тогда, в 1941-м, закончилось детство и началась самостоятельная и одинокая жизнь в Красном Кресте.

Два года спустя ей удаётся попасть в морскую пехоту Черноморского флота. При том что по возрасту она не проходила. Отстояв Новороссийск на Малой Земле, 83-я стрелковая бригада успела побывать в жестоких боях за Севастополь, в Тамани и в Кёнигсберге.

Почти везде Валентина Семёновна на поле боя была со своим будущим мужем, о чём тогда даже не подозревала. Возможно, он и уберёг её от гибели. К счастью, они оба пережили это страшное время, и теперь на свете живёт целая династия связистов Лихачёвых.