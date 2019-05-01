Роспотребнадзор дал советы туристам, выезжающим на отдых в экзотические страны

В ведомстве напомнили, какие меры по профилактике заболеваний следует предпринять туристам на отдыхе, чтобы не оказаться в отделении больницы.

В Роспотребнадзоре напомнили об опасностях, которые могут коснуться российских туристов, выезжающих на отдых в тропические страны. Соответствующая памятка была опубликована на официальном сайте организации.

Отмечается, что в экзотических странах, в частности в государствах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании, которые характеризуются экваториально-тропическим климатом, распространены инфекционные, а также паразитарные заболевания.

— Тёплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов, — поясняют в Роспотребнадзоре.

Для того чтобы не допустить заражения, следует придерживаться ряда профилактических мер. Во-первых, в ведомстве рекомендуют пить исключительно бутилированную воду, не употреблять лёд, сделанный из сырой воды, а также мясо, рыбу и морепродукты, которые не были подвергнуты термической обработке.

Незнакомые продукты, а также подозрительную местную кухню пробовать не не рекомендуется, подчёркивается в сообщении.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора напоминают о соблюдении правил личной и общественной гигиены. Так, перед едой следует тщательно мыть руки, не допускать контакта с дикими животными, а также не использовать воду из водоёмов в быту.

В целях защиты от насекомых следует носить специальную одежду, максимально закрывающую участки головы и тела, использовать репелленты, а при обнаружении следов укусов незамедлительно обратиться к медработнику.

При этом, отмечают в Роспотребнадзоре, перед въездом в ряд стран необходимо пройти вакцинацию от таких заболеваний, как жёлтая лихорадка, брюшной тиф, столбняк и менингококковая инфекция.

Ранее Лайф писал, какие профилактические меры следует принять, чтобы защититься от укусов клещей, и как, в случае необходимости, в домашних условиях достать впившихся в кожу насекомых.