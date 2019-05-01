В частности, он рассмотрел сферу судостроения, которая несёт колоссальные убытки.

Бывший украинский дипломат Олег Волошин в своей статье для издания "Главред" рассказал о разрушительном влиянии вышиванок и мовы на экономику Незалежной.

Он подчеркнул, что украинизация, которая затронула в 90-е годы прошлого века юго-восток страны, привела к краху судостроительного завода "Океан" в Николаеве. По его словам, предприятие осталось без инвестиций, повышения зарплат, а штат сократился с 10 тысяч до 500 человек. Большая часть сотрудников отправилась на заработки в Польшу и Россию.

Волошин не обошёл стороной и тот факт, что на заводе перестали выпускать мощные авианосцы, а вместо этого на воду спускаются катера размером меньше яхт Порошенко.

Таким образом он пришёл к выводу, что вышиванки и мова имели катастрофический эффект для экономики страны.