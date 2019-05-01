В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, разбившегося в 1944 году

Обнаружить также удалось и личные вещи членов экипажа: зажигалку американского производства и самодельную — из банки кофе — кружку.

В Приморском крае поисковики сумели обнаружить останки двоих членов экипажа штурмовика Ил-2, который разбился в ноябре 1944 года. Об этом на своей страничке во "ВКонтакте" рассказала региональная молодёжная общественная организация "Авиапоиск ДВФО".

Речь идёт о самолёте 78-го штурмового авиаполка 251-й штурмовой авиадивизии 9-й воздушной армии, который потерпел катастрофу вблизи села Хороль.

— Обе кабины, где располагались лётчик и стрелок-радист, сильно обгорели. Пожар произошёл ещё в воздухе, и, скорее всего, ребята умирали мучительно, не успев выбраться, после чего самолёт перешёл в неуправляемое падение, — рассказал помощник командира "Авиапоиска" Олег Балкин.

В ходе поисковых работ были найдены останки лётчика — лейтенанта Болотского Анатолия Кузьмича и стрелка-радиста Овчинникова Николая Ивановича. Кроме того, поисковики сумели обнаружить личные вещи членов экипажа. В частности, зажигалку американского производства и самодельную — из банки кофе — кружку.