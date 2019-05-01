Синоптики пообещали москвичам тёплое и солнечное 1 Мая

В Праздник Весны и Труда москвичей ожидает преимущественно тёплая и комфортная погода. Температура воздуха прогреется до +17°, что будет наконец-то соответствовать температурной норме. Такой прогноз на 1 Мая дали специалисты погодного центра "Фобос", сообщается на сайте "Метеовести".

— Характер метеоусловий в Центральной России существенно не изменится, и, благодаря гребню антициклона, жителей столичного региона ждёт солнечная и сухая погода с усилением дневного прогрева, — говорится в сообщении.

Днём в Москве столбики ртутных термометров будут колебаться от +15 до +17 °С, а в Подмосковье, согласно прогнозу, ожидается до +12…+17 °С. Ветер юго-восточный 2–7 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно понизится и составит 742 мм рт. ст.