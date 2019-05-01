Мадуро заявил о победе над попыткой госпереворота

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Мадуро заявил о победе над попыткой госпереворота

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Фото: © Twitter / Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в "Твиттере" заявил, что попытка совершить госпереворот в стране провалилась.

В обращении к нации он подчеркнул, что инициатором госпереворота стал экс-мэр Каракаса, основатель социал-демократической партии "Народная воля" Леопольдо Лопес.

— Империя стремится атаковать и свергнуть законное правительство, чтобы поработить Венесуэлу, — заявил Мадуро в обращении к нации.

Напомним, что накануне лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей фазы военной операции "Свобода", целью которой является свержение действующего президента страны Николаса Мадуро. Позднее в Каракасе демонстранты устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Нацгвардии. Власти Венесуэлы сообщали о попытке государственного переворота в стране небольшой группой военнослужащих, связанных с оппозицией.

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