Хоккеист Павел Дацюк объявил, что покидает СКА

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Хоккеист Павел Дацюк объявил, что покидает СКА

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Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Нападающий СКА из Санкт-Петербурга Павел Дацюк объявил, что покидает стан "армейцев". Обращение к болельщикам он опубликовал в своём твиттере.

Подошёл к концу петербургский этап моей карьеры. Хочу сказать спасибо клубу СКА, здесь были замечательные условия для игр, тренировок и внимательный персонал, что помогало сконцентрироваться исключительно на хоккее, — написал Дацюк.

Он также поблагодарил болельщиков команды из Северной столицы, которые "всегда до отказа заполняли Ледовый дворец".

Добавим, что Павел Дацюк защищал цвета СКА с 2016 года.

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