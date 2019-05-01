Хоккеист Павел Дацюк объявил, что покидает СКА

Нападающий СКА из Санкт-Петербурга Павел Дацюк объявил, что покидает стан "армейцев". Обращение к болельщикам он опубликовал в своём твиттере.
До встречи, Петербург! pic.twitter.com/jwwsAxt2Sr— Pavel Datsyuk (@Datsyuk13) 1 мая 2019 г.
— Подошёл к концу петербургский этап моей карьеры. Хочу сказать спасибо клубу СКА, здесь были замечательные условия для игр, тренировок и внимательный персонал, что помогало сконцентрироваться исключительно на хоккее, — написал Дацюк.
Он также поблагодарил болельщиков команды из Северной столицы, которые "всегда до отказа заполняли Ледовый дворец".
Добавим, что Павел Дацюк защищал цвета СКА с 2016 года.
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