Хоккеист Павел Дацюк объявил, что покидает СКА

Нападающий СКА из Санкт-Петербурга Павел Дацюк объявил, что покидает стан "армейцев". Обращение к болельщикам он опубликовал в своём твиттере.

— Подошёл к концу петербургский этап моей карьеры. Хочу сказать спасибо клубу СКА, здесь были замечательные условия для игр, тренировок и внимательный персонал, что помогало сконцентрироваться исключительно на хоккее, — написал Дацюк.

Он также поблагодарил болельщиков команды из Северной столицы, которые "всегда до отказа заполняли Ледовый дворец".

Добавим, что Павел Дацюк защищал цвета СКА с 2016 года.